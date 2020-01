Carasco: passa da Atp lo spot del Carlo Felice per Sanremo

Dall’ufficio stampa di Atp Esercizio riceviamo e pubblichiamo

A un anno di distanza la storica convenzione tra Atp Esercizio e Teatro

Carlo Felice, secondo la quale l’azienda di trasporto diventa vettore

ufficiale dell’Istituzione culturale, continua a dare i suoi frutti. In

questi giorni il pullman gran turismo di Atp, dedicato alla Fondazione

culturale più importante della Liguria, ha portato gli orchestrali prima

Porto Venere e poi – nella giornata di oggi – a Cervo. L’iniziativa è

stata attuata in occasione della registrazione dello spot per il festival

di Sanremo, che vedrà protagonisti i maestri del Carlo Felice. «Per noi è

un grande onore aver dato il nostro contributo a questa iniziativa» – dice

Elisa Ricci, responsabile del servizio per Atp Esercizio. Tocca a Claudio

Garbarino, consigliere delegato ai Trasporti per la Città Metropolitana

mettere in evidenza l’importanza dell’accordo tra Atp e Carlo Felice:

«Ringrazio naturalmente l’attuale Sovrintendente Carlo Orazi oltre che

Atp, che ha dimostrato di essere un’azienda capace di rispondere alle

esigenze dei pendolari che ogni giorno viaggiano sul territorio e allo

stesso tempo mettersi al servizio di un’istituzione come il Carlo Felice.

Si tratta, del resto, di una politica voluta dal sindaco metropolitano

Marco Bucci». Come si ricorderà la convenzione firmata nel gennaio 2019

prevede che Atp Esercizio metta a disposizione del Teatro Carlo Felice un

pullman granturismo, capace di trasportare orchestrali e maestranze

laddove sia necessario per rappresentazioni sia in Italia che in Europa.

Il pullman porta sulla carrozzeria il logo del Teatro Carlo Felice.

A Cervo