Camogli: “Il futuro del commercio, parliamone”

Da Claudio Pompei, consigliere comunale capogruppo di “Camogli nel Cuore”, riceviamo e pubblichiamo

In merito alla situazione in via della Repubblica, evidenziata anche dalla redazione di Levante News, dove l’Amministrazione ha autorizzato la trasformazione in appartamenti alcuni locali ad oggi adibiti a negozi, mi sorge spontanea una domanda: è questa la strategia del signor Sindaco, per rilanciare il Commercio di cui ora ha pure la delega? Trovo personalmente assurdo ed irreale quello a cui stiamo assistendo e credo che chi ci sta governando possa trovare solo giustificazioni, a questo che è solo l’ultimo di una lunga serie di atteggiamenti le cui logiche sfuggono a molti cittadini. Ovviamente chi ha avuto l’autorizzazione alla trasformazione è giusto che vada avanti, in uno stato di diritto funziona così, ma per il futuro occorre chiarire gli orientamenti.

Io ci sono per chi vuole una Camogli davvero diversa, che possa tornare alla sua dignità.