Bolkestein: i balneari lanciano Sos a Governo e parlamentari

Una faccenda che si trascina da anni e non trova mai una situazione definitiva. Anche oggi che la proroga fino al 2033 sembrava cosa fatta. Massimo Stasio, presidente del Sindacato Italiano Balneari della Provincia di Genova ha scritto a tutti i parlamentari liguri imnoltrandoi una richiesta di intervento urgente; una specie di Sos.

*****

Egregio Onorevole,

la nostra Organizzazione nazionale Sib-Confcommercio ha comunicato ai Capigruppo di tutte le forze politiche di Camera e Senato, nonché ai componenti delle Commissioni Parlamentari Turismo di entrambi i Rami del Parlamento, la lettera inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e ai Ministri Dario Franceschini e Paola De Micheli sulla drammatica situazione in cui versa la balneazione attrezzata italiana.

E’ opportuno che tutti siano consapevoli dello stato di preoccupazione e di mobilitazione della categoria proclamato dalla nostra Organizzazione nazionale e che siano messi a conoscenza che per la prossima stagione estiva, se non dovessero giungere immediatamente atti significativi da parte del Governo, potrebbero essere in pericolo non solo i servizi di spiaggia ma, soprattutto, l’immagine turistica dell’Italia.

Da mesi Sib-Confcommercio chiede al Governo, inutilmente, l’emissione della Circolare Applicativa relativa alla legge n. 145/2018 e il previsto DPCM per la riforma del settore in quanto, tra l’altro, presupposto indispensabile per rafforzare l’estensione della durata delle concessioni e tale perdurante inerzia sta alimentando la paralisi e la confusione amministrativa nell’applicazione della nuova durata. Infatti non solo sono ancora molti i Comuni che non stanno applicando la nuova durata delle concessioni demaniali ma, addirittura, alcuni che l’avevano già disposta, stanno avviando le procedure del suo annullamento in autotutela. A ciò si aggiunga, nel caso di ulteriore ingiustificato ritardo nella emanazione del DPCM, il rischio concreto dell’avvio di una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea.

Il Sib-Confcommercio ha, quindi, chiesto a tutte le forze politiche di attivarsi per un intervento urgente del Governo e, in merito, trasmettiamo, in allegato:

· Lettera inviata al Presidente Conte e ai Ministri De Micheli e Franceschini;

· Lettera inviata ai Capigruppo di Camera e Senato e ai Componenti Commissione X Attività produttive di Camera e Senato;

· Comunicato sullo stato di agitazione della categoria.

Ringraziamo anticipatamente per l’attenzione, auspicando nella Vostra condivisione e confidando sulla Vostra concreta iniziativa al riguardo.