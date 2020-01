Avegno: “Dissesto, io speriamo che me la cavo”

Da Margherita Ceravolo e Paolo Pinna, gruppo Consiliare Attiva Avegno, riceviamo e pubblichiamo

La deliberazione 07/2020 della Corte dei Conti della Liguria, di cui oggi la stampa locale ha dato ampio risalto, certifica la disastrosa situazione finanziaria del nostro Comune, amministrata dalla giunta Canevello da ormai oltre sei anni.

Per noi tuttavia le conclusioni a cui giunge il Magistrato relatore non sono una novità, perchè già in campagna elettorale avevamo denunciato la gravissima situazione economica in cui il nostro ente versava e più volte anche recentemente, in questo ultimo anno di opposizione, durante la discussione dei bilanci e delle variazioni abbiamo evidenziato come venivano commesse irregolarità contabili al fine di dissimulare il disavanzo di bilancio, il primo cittadino ha sempre negato ogni evidenza rispondendoci che le casse comunali “godevano di ottima salute” nonostante già dal marzo 2019 era a conoscenza delle indagini da parte dal magistrato contabile.

Ci preme precisare inoltre che il controllo da parte della Corte dei Conti è stato per ora limitato ai rendiconti relativi agli anni 2016 e 2017, tuttavia la situazione economica degli ultimi due anni, ovvero 2018 e 2019, è assai più grave ed a nostro parere non può che formalizzarsi con una dichiarazione di dissesto finanziario e commissariamento dell’ente.

Un Sindaco a cui viene addebitata “violazione di norme di finanza pubblica ed irregolarità finanziarie” quindi che dovrebbe in primo luogo scusarsi con i propri cittadini, al contrario oggi dichiara “Abbiamo due anni per risanare i conti, contrasteremo l’evasione” ovvero addebita ai concittadini le colpe della situazione economico-finanziaria del Comune, dando ennesima dimostrazione di inadeguatezza ed incapacità amministrativa.