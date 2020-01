Unicef: firme per una “Liguria amica dei bambini”

Da Franco Cirio, responsabile Unicef Liguria riceviamo e pubblichiamo

Carissimi,

ecco le modalità per apporre la firma alla proposta di legge regionale di iniziativa popolare “Per una Liguria Amica dei Bambini e Libera dalla Plastica”.

Ne bastano 5.000, ma noi “dobbiamo consegnarne un mare” a testimonianza della volontà popolare di non voler più “mangiare” plastica.

Con questa determinazione, considerando che ogni firma è preziosa, trasmettiamo il vademecum con indicate le modalità per esprimere la firma.

Certo che saprete come sensibilizzare e promuovere la partecipazione, stabilendo, con chi è abilitato ad autenticare postazioni, presenze e quant’altro, vi allego, per sollevare un pò d’ilarità, l’intervista che stamane il vulcanico giornalista Dino Frambati di Genova Superba è venuto a farmi davanti al manifesto simbolo del mondo pulito che vogliamo.

Per ogni necessità, restiamo a disposizione -preferibilmente per mail- per fornire moduli vidimati e indicazioni su dove trovarli.

L’Unicef ha già fatto vidimare i fogli per la raccolta delle firme, che debbono essere raccolte entro il termine massimo del 4 maggio 2020 (entro sei mesi dalla vidimazione dei fogli). Per essere valida, la proposta di legge deve essere firmata da parte di almeno cinquemila elettori della Regione.

Il testo della proposta di legge è leggibile sul sito web della Regione Liguria al seguente link: http://www.burl.it/ArchivioFile/P_20191009094656441967691068_1.PDF

Raccolta delle firme

Le firme vanno raccolte alla presenza di un pubblico ufficiale (detto autenticatore), che può essere uno tra i seguenti soggetti:

· i notai

· i giudici di pace

· i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d’appello, dei tribunali e delle sezioni dei tribunali

· i segretari delle procure della Repubblica

· i presidenti delle province

· i sindaci

· gli assessori comunali

· gli assessori provinciali

· i presidenti dei consigli comunali

· i presidenti dei consigli provinciali

· i consiglieri provinciali che abbiano comunicato in data anteriore al momento in cui autenticano il modulo la propria disponibilità al presidente della provincia

· i consiglieri comunali che abbiano comunicato in data anteriore la propria disponibilità al sindaco del comune

· i presidenti e vice presidenti dei consigli circoscrizionali

· i segretari comunali

· i segretari provinciali

· i funzionari incaricati dal sindaco

· i funzionari incaricati dal presidente della provincia

È utile ricordare che le firme si possono raccogliere solo alla presenza di un autenticatore, che provvede ad autenticare il modulo in calce dopo che è completo delle firme o lo porta con sé per completarlo nel suo ufficio.

Durante la raccolta delle firme l’autenticatore deve essere sempre presente. In sua assenza va interrotta la raccolta.

In base alla circolare del Ministero degli Interni n. 158/99, che interpreta l’art. 14 della legge 53 del 1990, che a sua volta ha modificato la legge 352 del 1970, ogni autenticatore ha competenza ad autenticare le firme di tutti i cittadini italiani purché lo faccia all’interno del territorio di sua competenza. In particolare:

· Nella Provincia di competenza possono autenticare:

· Presidente della Provincia

· Assessori provinciali

· Presidente del Consiglio Provinciale

· Segretario provinciale

· Funzionari incaricati dal Presidente della Provincia

· Consiglieri Provinciali che comunichino la propria disponibilità al Presidente della Provincia

· Nel Comune di competenza possono autenticare:

· Notai

· Sindaco

· Assessori comunali

· Presidente del Consiglio Comunale

· Segretario comunale

· Funzionari incaricati dal Sindaco

· Consiglieri Comunali che comunichino la propria disponibilità al Sindaco.

Il potere di autenticare le sottoscrizioni da parte dei seguenti soggetti:

· Giudici di pace

· Segretari delle Procure della Repubblica

· Cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti d’Appello, dei Tribunali e delle sezioni distaccate di tribunali

è limitato esclusivamente al territorio di competenza dell’ufficio di cui questi soggetti sono titolari. È possibile chiedere agli Uffici della Corte d’Appello o al Tribunale l’elenco dei comuni che ricadono sotto la loro giurisdizione, oppure consultare gli elenchi disponibili sul sito del Ministero della Giustizia al seguente indirizzo www.giustizia.it

Alcuni autenticatori per svolgere il loro ruolo devono comunicare preventivamente la loro disponibilità o chiedere l’autorizzazione. In particolare:

· Al Comune

I consiglieri comunali devono prima comunicare la loro disponibilità al sindaco, con atto scritto e protocollato. Si tratta solo di una comunicazione preventiva che non comporta autorizzazione.

I funzionari comunali e i dipendenti comunali, invece, devono essere autorizzati dal Sindaco.

Gli assessori comunali non hanno bisogno di autorizzazione.

· Alla Provincia

I consiglieri provinciali devono prima comunicare la loro disponibilità al presidente della Provincia. Si tratta solo di una comunicazione preventiva che non comporta autorizzazione.

I funzionari provinciali, invece, devono essere autorizzati dal Presidente della Provincia.

Gli assessori provinciali non hanno bisogno di autorizzazione.

· Dipendenti del Ministero della Giustizia

I Cancellieri possono autenticare le firme dentro i loro uffici in orario di lavoro, mentre per autenticare fuori dai loro uffici e dall’orario di lavoro, devono essere autorizzati dal presidente del Tribunale o della Corte di Appello.

I Giudici di Pace, per poter autenticare le firme, devono essere autorizzati dal Coordinatore dei Giudici di Pace. E’ bene farsi consegnare una copia della comunicazione o dell’autorizzazione da conservare in caso di successivi controlli.

Indicazioni per la raccolta delle firme

Nel raccogliere le singole sottoscrizioni, vanno compilate tutte le caselle del modulo in stampatello maiuscolo facendo particolare attenzione ad inserire la sigla e i dettagli del documento di identificazione. I documenti di identificazione idonei sono:

· Carta d’Identità (C.I.)

· Passaporto (PASS.)

· Patente di Guida (PAT.)

· Tessera rilasciata dal Ministero

Una volta accertata l’identità del sottoscrittore si procederà all’inserimento nel modulo dei seguenti dati:

1. cognome e nome

2. luogo di nascita

3. data di nascita

4. comune di residenza

5. estremi del documento di identificazione

6. firma del sottoscrittore

Nome e cognome del sottoscrittore

Bisogna prestare attenzione a casi particolari, come ad esempio i nomi doppi, che vanno indicati entrambi, se sono indicati nel documento di identità oppure sul certificato elettorale.

Luogo di nascita del sottoscrittore

Nel caso del luogo di nascita, se si tratta di cittadini italiani nati all’estero, è sufficiente scrivere lo stato di nascita.

Data di nascita del sottoscrittore

Bisogna verificare sempre che il sottoscrittore abbia già compiuto 18 anni.

Comune di residenza del sottoscrittore

Bisogna fare attenzione ad evitare la confusione fra residenza valida ai fini elettorali e domicilio che può essere diverso.

Possono firmare solo i cittadini italiani con diritto di voto, quindi con 18 anni compiuti al momento in cui firmano, mentre non possono firmare i cittadini italiani che hanno perso il diritto di voto.

Per i cittadini italiani che sono residenti all’estero bisognerà indicare alla voce “comune” il comune di ultima residenza in Italia.

Al fine di agevolare la fase successiva di certificazione delle firme, ossia la richiesta al comune di residenza di ogni sottoscrittore del certificato elettorale, è preferibile utilizzare dei moduli a parte per i sottoscrittori non residenti nel comune in cui si stanno raccogliendo le firme. Infatti, nel caso di moduli contenenti firme di sottoscrittori tutti residenti nello stesso comune, basterà semplicemente portare il modulo a quel comune per avere tutti i certificati elettorali richiesti.

Autenticazione delle firme

Una volta terminata la raccolta delle firme, si dovrà procedere all’autenticazione delle stesse. Tale operazione viene effettuata dall’autenticatore ed è fondamentale per fare acquisire validità alle firme raccolte.

All’interno di ciascun modulo viene previsto alla conclusione un apposito spazio per l’autenticazione delle firme.

Lo spazio per l’autenticazione deve essere compilato in tutte le sue parti:

1. nome e cognome dell’autenticatore

2. qualifica

3. numero delle firme autenticate sia in cifre che inlettere

4. luogo e data dell’autentica

5. timbro tondo dell’ufficio a cui appartiene l’autenticatore (es. comune, provincia, ecc.)

6. timbro coni dati dell’autenticatore (o il nome e la carica scritti in STAMPATELLO) e la firma dello stesso/a

Pena l’annullamento del modulo e delle firme in esso contenute, è necessario controllare:

· la presenza di tutti i dati richiesti per la compilazione dell’autentica, ossia quelli sopraindicati;

· che la data di autenticazione sia successiva alla data di vidimazione del modulo;

· che il numero delle firme autenticate corrisponda alla sommadi tutte le firme presenti sul modulo.

Esiste un’unica eccezione a questa regola ed è il caso in cui una o più firme del modulo vengano annullate ad opera dello stesso autenticatore.

Questo avviene apponendo la scritta “ANNULLATA” nella casella contenente i dati del sottoscrittore di cui bisogna annullare la firma, seguita dal timbro tondo dell’ente a cui appartiene l’autenticatore e la sua sigla. A questo punto la sottoscrizione non dovrà essere conteggiata nell’autentica.

È opportuno evitare di apporre correzioni sul modulo; qualora invece sia necessario farlo, può essere effettuato solamente dall’autenticatore che si limiterà a tirare una sola linea sopra l’errore, apponendo il timbro dell’ente a cui appartiene e la sua sigla.

Non procedere mai di propria iniziativa alla correzione degli errori con cancellature e sbianchettamenti.