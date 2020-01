‘Santa’: Polizia locale, bilancio annuale dell’attività

Dall’ufficio Comunicazione del Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Reso noto, in occasione della festività di San Sebastiano, il bilancio di tutto il 2019 dell’attività della Polizia Locale di Santa Margherita Ligure, nell’anno in cui il Comandante Mauro Mussi è andato in pensione e il comando è stato assunto da Luigi Penna, affiancato dalla Vice Comandante Laura Adami.

Sono state svolte funzioni di polizia stradale, polizia giudiziaria, polizia amministrativa e commerciale, attività ausiliarie di pubblica sicurezza, attività informativa, di gestione del contenzioso, di controllo ambientale e del territorio, e ulteriori attività svolte sulla base dei compiti espressamente demandati dall’amministrazione al settore Area1 di staff.

E inoltre funzioni di protezione civile, attività formativa, gestione della squadra segnaletica, gestione del sistema di videosorveglianza, nel rispetto e secondo norme e regole previste dal vigente regolamento in materia; funzioni di polizia veterinaria e proseguimento dell’attività del nucleo ambientale.

E ancora il contrasto delle fenomenologie di notevole impatto sul comune sentire, focalizzata in particolare sulla presenza disordinata di clochard, sull’inosservanza delle regole relative alla disciplina della circolazione dei cani e del conferimento dei rifiuti solidi urbani, ritenuti aspetti lesivi della convivenza civile.

L’attività svolta comunque non è stata di sola repressione, ma è anche di informazione alla cittadinanza, con raccolta di dati, segnalazioni, proposte utili ad un migliore svolgimento dell’azione.

Ecco, nel dettaglio, resoconto e cifre.

79 controlli in materia edilizia-ambiente-cantieri stradali

In merito alle violazioni delle norme del codice della strada contestate:

7.869 preavvisi

959 verbali contestati

157 sequestri di veicoli circolanti senza copertura assicurativa

398 mancate revisioni contestate

5 guide in stato di ebrezza alcolica

1.077 punti decurtati

96 incidenti rilevati di cui 58 con feriti

Attività di Polizia Giudiziaria:

57 atti lavorati

17 notizie di reato inoltrate alla competente autorità giudiziaria

2 sequestri di sostanze stupefacenti

1 sequestro di armi modificate

Attività di contrasto all’alcool:

12 serate, in orario compreso tra le 20.30 e l’1, impegnate in servizi straordinari rispetto all’attività ordinaria

Servizi serali di Polizia Locale dal 26 giugno all’8 settembre 2019

Attività di Protezione Civile:

Gestione di 8 giornate di presenza del personale di Polizia Locale 24 ore su 24 per allerte meteo

9 giornate di controllo di alvei di torrenti e rii

75 attività di controllo di occupazioni di suolo pubblico

Adesione al progetto ministeriale “Spiagge sicure” 2019, che ha permesso l’assunzione a tempo determinato di 4 agenti per i tre mesi estivi dal 15 giugno al 14 settembre 2019, permettendo lo svolgimento di attività di controllo e presenza sul litorale, alcune volte coadiuvato con il personale della Capitaneria di Porto di Santa margherita Ligure.

Il Corpo di Polizia Locale Sammargheritese è composto, al 31 dicembre 2019, da 16 unità in pianta organica a tempo indeterminato e da 3 a tempo determinato, di cui 2 Ufficiali di Polizia Locale, 17 Agenti di Polizia Locale, oltre ad un’impiegata amministrativa e 2 operai del personale di segnaletica stradale.

Dichiara il Comandante della Polizia Locale Luigi Penna: “Esprimo soddisfazione nella presentazione dei dati dell’attività e dei servizi di Polizia Locale relativi all’anno 2019. Dati che rappresentano l’impegno quotidiano delle donne e degli uomini al servizio della comunità locale sul percorso tracciato dal Comandante, dottor Mussi, che nel corso del 2019, insieme ad altri due componenti del corpo, ha raggiunto l’età pensionabile. L’anno 2020 inizia con attività sviluppate verso la modernizzazione dei servizi di polizia stradale e lo sviluppo delle attività di prevenzione sulle materie di competenza come già richiesto a livello nazionale alle Polizie Locali. Forte è stata e sarà la sensibilità dedicata agli interventi di protezione civile di cui è incaricato il servizio, che ad ogni necessità mette in campo le forze con turni di copertura 24 ore su 24. Sentiti ringraziamenti devo esprimere a tutti i colleghi del Corpo di Santa Margherita Ligure”.

Dichiara il Sindaco Paolo Donadoni: “La Polizia Locale è l’espressione dell’amministrazione comunale più vicina al cittadino: residenti o turisti, se hanno un problema, in prima battuta si rivolgono agli agenti. Ciò è una responsabilità in più per chi svolge questo servizio. Mi congratulo per il lavoro svolto finora e sono certo che continueremo a migliorare negli anni a venire. Auguro ancora una volta buon lavoro al neo Comandante Penna e alla neo Vicecomandante Adami, a tutti gli agenti in servizio”.