Riva Trigoso: sabato varo della Fremm intitolata a Emilio Bianchi

Sabato 25 varo, alla Fincantieri di Riva Trigoso, della Fremm intitolata a Emilio Bianchi, uno degli uomini che con Luigi Durand De La Penne partecipò al mitico attacco di Alessandria. Bianchi promosso per meriti di guerra capo di 3ª classe e di 2ª classe e poi di 1ª. Divenuto ufficiale del Cemm fu assegnato dapprima al centro subacqueo di Varignano, poi al Nucleo Sminamento di Genova e per ultimo all’Accadamia Navale di Livorno, fu infine posto in congedo con il grado di capitano di corvetta.

Il 18 dicembre 2004, nell’anniversario dell’attacco di Alessandria d’Egitto, ha presenziato al varo del nuovo sottomarino Scirè.[5]

In occasione del suo centesimo compleanno, nel 2012, è stato omaggiato dal presidente della Repubblica di una medaglia commemorativa.[3] Emilio Bianchi è morto all’età di 103 anni a Torre del Lago (Viareggio) nel 2015