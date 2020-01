Recco: vandali di Natale, individuati e sanzionati

La notte di Natale alcuni vandali, incapaci di organizzarsi le serate in maniera divertente, avevano vandalizzato, a Recco, la slitta di Babbo Natale posta davanti al Bar Perla, alterato l’impianto che proiettava figure natalizie sulla facciata del municipio e altre amenità. La polizia municipale ha individuato il gruppetto ed in particolare i due elementi che hanno arrecato materialmente i danni. Una ricerca non facile visto che i ragazzi si muovevano a piedi; grazie però alla presenza di 150 telecamere in città, gli agenti con pazienza e costanza sono riusciti ad individuare il gruppetto. Sono state comminate sanzioni da 100 euro a soggetto. Il sindaco Carlo Gandolfo sottolinea il successo delle non facili indagini e ringrazia la polizia. L’individuazione dei teppisti dovrebbe essere un deterrente per altri malintenzionati.

La slitta vandalizzata