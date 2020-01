Recco: rotatoria svincolo A-12; soffia da Sestri il vento della polemica

Mentre a Recco la politica è concentrata sul raduno delle sardine in programma nel fine settimana, il vento della polemica arriva da Sestri Levante.

Perché per migliorare la viabilità nei pressi dello svincolo dell’autostrada a Sestri arriva un milione dallo Stato e per fare la stessa cosa a Recco si ricorre ad un supermercato? Perché due pesi e due misure? Sono stati rappresentati a Roma i problemi di Recco?

Già perché se a fare la rotatoria col doppio ponte sul torrente Recco per meglio colegare lo svincolo della A-12 alla provinciale 333 fosse lo Stato o Autostrade, Recco avrebbe potuto fare a meno del previsto nuovo supermercato e se le leggi regionali ne permettono comunque l’apertura, i soldi previsti per la rotatoria potrebbero essere utilmente impiegati altrove, ad esempio per rifare il lungomare o per costruire uno degli autosilo previsti.