Recco: primo semestre di mandato, il bilancio del settore scolastico

Dallo staff del Sindaco di Recco, Carlo Gandolfo, riceviamo e pubblichiamo

Il sindaco Carlo Gandolfo e l’Amministrazione descrivono quanto è stato realizzato nel primo semestre di mandato. L’attività sarà sintetizzata in pillole giornaliere per riassumere l’operato di ogni settore.

Oggi parliamo di scuola, grazie all’azione combinata degli assessori ai lavori pubblici, Caterina Peragallo, e alla pubblica istruzione, Davide Manerba.

Sul fronte della manutenzione nelle scuole. Agli inizi di settembre sono state tinteggiate alcune aule, grazie anche all’intervento di volontariato di un gruppo di genitori, e un’aula di sostegno, mentre nel periodo natalizio si è provveduto al rinnovamento dell’Aula Magna e di altre quattro classi. Sfalci e potature sono stati eseguiti a fine agosto nelle scuole centrali, provvedendo anche alla pulizia di tutta l’area retrostante l’edificio (in corrispondenza di Via Milite Ignoto). Nella scuola materna di Megli è stata pulita tutta l’area del giardino, mentre in quelle di San Rocco si è lavorato alla manutenzione di tutte le alberature presenti, in via Milano sono state potate la siepe a confine dell’edificio dell’asilo e gli alberi presenti nell’area giochi, oltre che pensare alla loro messa in sicurezza.

Sul fronte del rinnovo degli arredi scolastici e attrezzature. Per le classi della media e della primaria sono stati acquistati 52 banchi e 52 sedie. Inoltre, è stato realizzato un nuovo progetto per il laboratorio tecnologico-scientifico, con tinteggiatura, e parziale rasatura, dell’aula e la sistemazione di 24 sgabelli girevoli, 2 banchi monoposto, 6 banconi e il videoproiettore Acer (di prossima installazione), apparecchiatura che sarà acquistata anche per l’Aula Magna della secondaria di primo grado. Entro giugno 2020 arriverà anche il nuovo materiale multimediale: LIM/ Video proiettori. Regolamentata con ordinanza la chiusura al transito veicolare di via Massone (accesso della scuola) negli orari di entrata e uscita degli alunni della scuola primaria e secondaria

Sul fronte dei progetti educativi. E’ partito, nell’istituto di istruzione primaria di Recco il progetto “Recco musica & sport”, iniziativa educativa pomeridiana, concordata con le società sportive e musicali recchesi. Tra le altre iniziative troviamo le conferenze a tema, tra sport e politica, organizzate dal Consiglio comunale dei Ragazzi, in Sala Polivalente. L’organo consultivo ha anche curato la mostra sulla sensibilizzazione alla pulizia della città, esposizione nata per realizzare una cartellonistica palificata da inserire nelle aree ecologiche di Recco.

Sono stati donati circa 20 libri per la didattica, con la collaborazione della scuola primaria, all’associazione Ecopsi, che si occupa dei ragazzi diversamente abili del comprensorio.