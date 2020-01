Recco: dalle firme per lo ‘Sprar’ alle ‘Sardine’ in piazza, sale l’onda della sinistra

Dal ‘Coordinamento Golfo Paradiso accogliente’ riceviamo e pubblichiamo

In quest’ultimo mese sono state diverse le iniziative nate nei comuni di Recco e di Sori per contrastare la volontà espressa dalle Amministrazioni comunali rispetto alla chiusura dei due centri di accoglienza SPRAR.

Sono state presentate mozioni nei due Consigli comunali per chiedere in maniera istituzionale di proseguire quest’esperienza giudicata positiva: non ha mai creato problemi alle comunità locali e non ha rappresentato un costo per i singoli bilanci comunali. Un’esperienza giusta, prima di tutto, perché mette al centro persone richiedenti asilo politico e rifugiati che si spostano da un paese a un altro per motivi di guerra, violenza o violazioni dei diritti. Ogni cittadino e in particolare gli amministratori pubblici sono chiamati a promuovere e costruire un “mondo migliore” da lasciare in eredità, ma quando la responsabilità richiede un impegno concreto e individuale si trova molta incoerenza, spesso guidata dall’ideologia.

Concetti che dovrebbero essere considerati normali come l’accoglienza di persone in difficoltà diventano oggi atti di coraggio.

È per questo che diversi soggetti, presenti nel Golfo Paradiso, per la prima volta hanno messo a disposizione le loro energie e si sono aggregati intorno a un obiettivo comune: promuovere l’accoglienza, l’integrazione e la solidarietà.

A Recco e a Sori sono state anche organizzate giornate per raccogliere firme contro la decisione presa dai Sindaci e la risposta è stata ampliamente superata dalle aspettative, oltre mille firme raccolte a Sori e più di quattromila a Recco. Numerose persone che credono in un diverso modo di amministrare, che parta dall’umanità e dal sostegno delle fasce più fragili, i lunghi elenchi di nomi e cognomi sono stati consegnati ai due Sindaci senza però suscitare alcun tipo di ripensamento, alludendo a motivazioni inaccettabili.

Una coesione di intenti animata da responsabilità civile e politica che unisce liste civiche (Immagina Recco, Civica e Sori2020più), partiti (Partito Democratico, Linea Condivisa, È viva), ANPI e numerosi volontari di Recco, Sori, Camogli, Pieve Ligure, Bogliasco, Avegno su obiettivi di mobilitazione e sull’organizzazione di incontri per promuovere specifiche iniziative di sensibilizzazione sul territorio.

Questo coordinamento ha deciso di sostenere l’idea di una manifestazione organizzata dal movimento delle sardine con il quale condivide il valore antirazzista e i principi intoccabili della Costituzione Italiana, sabato 25 gennaio alle ore 16 nella piazza sotto al Comune di Recco.

Una piazza che intende favorire valori democratici e diritti universali senza divisioni e senza simboli, perché la piazza è espressione della società civile, ricca di partecipazione e animata da uno spirito di inclusione sociale.

Questa è la piazza di tutti!