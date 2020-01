Recco: “Bilancio, norme più stabili; le richieste di Civica”

Da Gian Luca Buccilli, capogruppo di “Civica” in Consiglio comunale a Recco, riceviamo e pubblichiamo

Alla Giunta comunale residua poco più di un mese di tempo per “quadrare” il bilancio relativo all’esercizio 2020, presentarlo all’organo di revisione e al Consiglio comunale, assieme al Dup (acronimo di Documento unico di programmazione) o alla nota di aggiornamento.

Lo schema di bilancio preventivo, che dovrà essere approvato dal Consiglio entro il 31 marzo e dalla Giunta trenta giorni prima, comporterà maggiori vantaggi rispetto al recente passato in termini di ritrovata libertà dell’ente da limiti, adempimenti e vincoli, in particolare con riguardo al Titolo II della Spesa (investimenti).

Il quadro delle risorse e delle norme si presenta relativamente più stabile rispetto al passato. Esistono quindi i presupposti per attribuire continuità ai servizi finanziati con la spesa corrente nonché di programmarne l’implementazione anche con una proiezione di durata pluriennale.

L’art. 1 (commi dal 738 in avanti) della Legge di Bilancio 2020 (n.160/2019) ha introdotto l’unificazione di Imu e Tasi a decorrere da questo anno solare.

Resta invariata la Tari, il cui metodo di calcolo tariffario dovrà uniformarsi ai principi stabiliti da Arera.

La sola a essere eliminata sarà la Tasi, che giuridicamente si configura come una tassa e quindi è legata a specifici servizi.

L’Imu è invece un’imposta e può essere calcolata per coprire il fabbisogno senza avere l’obbligo di dare conto di quali servizi si vadano a coprire.

Anche al fine di scongiurare un aumento generalizzato dell’imposta, Civica ha richiesto al sindaco di indicare nello schema di bilancio in che misura la nuova Imu andrà a soddisfare il fabbisogno del comune.

Si è inoltre ritenuto di richiedere che venga prevista l’applicazione di un’aliquota inferiore dello 0,6 per mille rispetto a quella attuale (10,6 per mille).

Un’aliquota Imu fissata al 10 per mille resterebbe comunque superiore a quella base stabilita dalla Legge n.160/2019 (8,6 per mille).

Al sindaco Civica ha inoltre richiesto che il Regolamento chiamato a disciplinare l’applicazione della nuova Imu confermi le agevolazioni (in particolare i comodati in uso gratuito a parenti di primo grado) e le esenzioni che restringono il perimetro dei soggetti obbligati al pagamento dell’imposta.