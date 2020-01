RASSEGNA STAMPA. Altra ditta lascia la Fontanabuona

Oggi, mercoledì 22 gennaio, auguri a Vincenzo. Mercati settimanali: Camogli; Casarza Ligure; Levanto; Santo Stefano d’Aveto; Uscio. Santi patroni, per il colera: San Rocco (16 agosto). Parole: coinvolgere (trascinare a subire le conseguenze di una propria iniziativa o un proprio errore o iniziativa negativa Devoto Oli. Oggi il termine significato anche essere coinvolti in un cammino positivo; un’impresa di successo).

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Allarme Fontanabuona: anche la Comer verso il trasferimento.

Sestri Levante: lavori al casello, Conti attribuisce i meriti alla Regione. Sestri Levante: vasche piene per la piscina che ha riaperto. Lavagna: “Officina” e l’impegno sociale. Lavagna: lunedì incontri di lettura. Lavagna: le comunità cristiane riunite a Cavi. Chiavari: ancora sul Rupinaro e l’ipotesi scolmatore. Chiavari: niente Pos per pagare le multe. Chiavari: furti, Lega e sindaco scrivono al prefetto. Chiavari: chiude l’ostello, anziana e i figli in mezzo alla strada. Chiavari: concessioni balneari, Vittorio Mazza sprona i sindaci a vidimare le proroghe. Chiavari: no a capitalismi e destre.

Rapallo: il mercato di piazza Venezia si svuota dai banchi, è allarme rosso. Rapallo: un Community Manager per mettere in contatto persone fragili e volontari. Rapallo: servizio civile in Comune per 50 ragazzi in 10 anni. Rapallo: l’Istituto Comprensivo vara la settimana del ricordo. Portofino “Biodiversity is cool nel 2020”

Camogli: raffica di furti. Camogli: scarico acque in mare, scattano due denunce. Camogli: antichi toponimi al Cenobio. Recco: processionaria, ieri un intervento. Recco: Senarega digiuna per Salvini. Recco: volontariato civico, approvato il regolamento. Uscio: il sindaco perde la causa, Roberto Aloia reintegrato in Consiglio e il Comune paga le spese.

Coreglia: “Tamandare la memoria della Shoah”. Rezzoaglio: travolto da albero (Commento: un codice giallo e già ieri sera da Parma tranquillizzavano sulle condizioni dell’uomo non grave).