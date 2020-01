Rapallo: un festival musicale estivo, quasi un Sanremo estivo

La giunta comunale di Rapallo ha deliberato un atto di indirizzo che dovrebbe portare all’organizzazione estiva, già nel 2020, di un Festival musicale. Un grande evento che anche attraverso le Tv richiami l’attenzione sulla città tigullina. Quasi un Festival di Sanremo estivo. Per il momento si è pensato ad una “manifestazione di interesse”. Ci potrebbe essere qualche manager interessato; una sua eventuale proposta potrà essere messa a gara.

Il sindaco Carlo Bagnasco spiega: “Ne parliamo da tempo. Intendiamo puntare su un evento che faccia parlare di Rapallo; pensiamo di stanziare 100.000 euro che dovrebbero avere un effetto moltiplicatore e richiamare sponsor per altri 200-300.000 euro. Vogliamo far esibire cantanti e musicisti tra i più bravi in campo nazionale. Ci sono ancora aspetti da chiarire; ad esempio quello della ricettività in periodo estivo”.

Forse il modello sono sfilate di moda in piazzetta a Portofino che riprese da Mediaset venivano proposte da Canale 5. O ancora tante serate di musica leggera riprese su piazze italiane e offerte poi al pubblico televisivo.