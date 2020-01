Per le prossime Feste di Luglio (mercoledì 1, giovedì 2 e venerdì 3), sarà disponibile sul lungomare di Rapallo una speciale macchina per farsi un selfie gratuitamente. Un addetto curerà l’immagine che poi immetterà su web. “E’ una macchina presente in molte città come Parigi, Barcellona, Milano – spiega il sindaco Carlo Bagnasco – Le fotografie con i fuochi artificiali alle spalle costituiranno un mezzo per promuovere Rapallo attraverso internet nel mondo”.