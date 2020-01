Levanto: nel week end ritorna il beachcross

Dall’associazione Born to Race riceviamo e pubblichiamo

La spiaggia di Levanto torna anche quest’anno a ospitare una gara di motocross. Sabato 25 e domenica 26 gennaio l’arenile compreso tra Minetti e lo stabilimento Casinò di ponente vedrà sfidarsi su un circuito tracciato sulla sabbia le rombanti moto da cross per la nona edizione della manifestazione “Beachcross Città di Levanto”.

La competizione, organizzata dall’associazione sportiva levantese “Born to race” sotto l’egida della federazione MSP-Motosportitalia, sta ormai diventando un appuntamento fisso nell’ambito del panorama motociclistico italiano e anche quest’anno è previsto l’arrivo di piloti di livello nazionale. La spettacolarità e il crescente successo della gara ha fatto sì che per la prima volta quest’anno ci saranno riprese con droni da parte di una troupe televisiva che poi le riverserà su tutti i più importanti circuiti di informazione.

Il meteo promette tempo buono e così, a darsi battaglia tra salti spettacolari e curve tracciati sulla sabbia con la ruspa e che metteranno a dura prova mezzi e uomini, si sfideranno cinque categorie: classe 65, classe 85, classe 125, MX2 e MX1. I numerosi appassionati in arrivo a Levanto – nelle scorse edizioni sono state calcolate almeno duemila persone – avranno l’occasione di scattare fotografie spettacolari con lo sfondo della bellissima passeggiata a mare della Pietra, dominata dalla mole di Villa Agnelli e dello Scoglio.

Infaticabile organizzatore della manifestazione è ancora Christian Germano, titolare dell’officina “Paddock”, che lo scorso anno è stato premiato dalla federazione MSP. La gara, come sempre, è stata resa possibile grazie al Comune di Levanto, alla società “Levante Multiservizi” e all’aiuto di numerosi commercianti levantesi. Quest’anno, per la prima volta, ci sarà come sponsor anche l’azienda Red Bull Italia, a testimonianza della crescente attenzione verso questa competizione.

Sabato mattina alle ore 9,30 cominceranno le prove libere aperte a tutti: sarà sufficiente presentarsi con moto, abbigliamento e certificazione del proprio medico sportivo. Le prove verranno intervallate ogni ora da un corso di Minicross gratuito per ragazzi dai 6 ai 12-13 anni delle categorie 65 cc e 85 cc desiderosi di apprendere o di perfezionare la propria tecnica. Istruttore d’eccezione sarà il campione locale di motocross, Alessio Germano, figlio di Christian, ritiratosi lo scorso anno dall’attività agonistica: durante le varie sessioni i giovani appassionati di cross potranno usufruire di un corso teorico e pratico gratuito, con insegnamenti su come affrontare curve e salti e consigli sull’impostazione tecnica. Unico requisito: venire a Levanto con moto e attrezzatura propria.

Domenica invece dalle ore 9,30 avranno inizio le gare vere e proprie, divise in manche riservate alle varie categorie, che si protrarranno per tutto il giorno, con break per gustare le specialità gastronomiche proposte dagli esercizi levantesi. I paddock saranno allestiti nello spazio dietro il Bar Angelo, mentre la piazzetta di Porto Pidocchio ospiterà stand e il centro dell’organizzazione. Alle 17, infine, la premiazione dei primi tre classificati di ogni categoria presso il Bar Franca.

Le iscrizioni si riceveranno presso lo stand dell’organizzazione sistemato in piazzetta Agnelli, ma è gradita e consigliata la preiscrizione da effettuare sulla pagina di Facebook “Beachcross Levanto 9 edizione”. Info 339 2915312.