Chiavari: “Rupinaro, lo scolmatore Made Giardini”

Da Giovanni Giardini, consigliere comunale “Cambia con me Chiavari da Tutelare”, riceviamo e pubblichiamo

Leggo oggi sul quotidiano locale l’articolo “Rupinaro argini da rifare e ipotesi Scolmatore…..”Positivo l’incontro di sabato 25 alle 9.30 in Comune tra i tecnici e i frontisti a ridosso delle sponde degli argini del Rupinaro.

Il Sindaco dichiara: “La messa in sicurezza della città è priorità per la mia Amministrazione….. il 2020 sarà l’anno decisivo per scegliere la soluzione migliore e avviare la progettazione……”.

A questo punto, dato che la sicurezza di Chiavari, non è di destra, non è di sinistra e non è civica, ma è di tutti diventa opportuno e doveroso che all’incontro partecipino diversi rappresentanti.

L’intero organo politico locale, mi riferisco ai Capigruppo o ai loro delegati.

Intendo tutti.

Non solo “quello” baciato dalla fortuna!

Per quanto mi riguarda, l’incontro potrebbe essere ancora una volta l’occasione per approfondire, data la presenza degli esperti, quanto emerso nella Commissione Consiliare da me indetta e presieduta in data 19 dicembre u.s., dove tra gli altri affrontavo l’argomento “Progetto Rupinaro”.

La realizzazione di uno Scolmatore, come ribadisco da tempo e come dichiarato genericamente in positivo dal Geologo Rizzi, definisce sul Rupinaro interventi meno invasivi, sia funzionali che estetici (innalzamento dei ponti storici).

Ci sarà risparmio di risorse economiche a vantaggio sia da parte dei frontisti degli argini, sia dell’intera collettività.

Concludendo, penso che “Scolmatore e messa in sicurezza del territorio” sia un argomento epocale e proprio per questo il mio appoggio sarà incondizionato.