Chiavari: per ricordare Giulio Regeni

di Giuseppe Valle

L’iniziativa “Quattro anni senza Giulio” promossa dal Comitato “Verità per Giulio Regeni – Il Tigullio non dimentica” e sostenuta dal Comune, da “Il Bandolo” e altre associazioni, invita la cittadinanza ad una fiaccolata venerdì 24 gennaio in piazza Mazzini a partire dalle ore 17, per raggiungere l’Auditorium dove il giornalisat di Repubblica ci aggiornerà sugli ultimi sviluppi del caso. Come sostiene Roberto Pettinaroli, dovremmo trovarci ad una svolta nei rapporti con l’Egitto, infatti o la magistratura italiana potrà interrogare i cinque indagati o si verificherebbe uno strappo gravissimo con lo Stato nordafricano.

Andrea Lavarello, presidente del Comitato





Roberto Pettinaroli

Un’altra iniziativa sarà pinatare un cedro del Libano nel parco di Villa Rocca, sopra la palazzina del Tè, a cura degli istituti scolastici. Ivi sarà posta una targa commemorativa.