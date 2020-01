Chiavari: l’Auditorium verso la riqualificazione

di Giuseppe Valle

Il progetto “Obiettivo Creatività -L’Auditorium San Francesco di Chiavari” ha preso il via per la valorizzazione tramite una rassegn ateatrale, laboratori con le scuole e interventi migliorativi. L’ideazione è a cura di Daniela Ardini e Giorgio Panni, grazie alla sponsorizzazione della Compagnia San Paolo (40.000 euro) e del Comune (15.000) come previsto dal bando “Luoghi della Cultura” vinto da Lunaria Teatro. Gli interventi strutturali riguardano l’impianto di casse per migliorare l’acustica e quinte molli per attenuare l’eccesso di luce proveniente dalle finestre poste troppo in alto per poter agire direttamente.

Il primo appuntamento è per mercoledì 29 gennaio alle ore 11, in occasione del Giorno della Memoria, con “La guerra non mia”: LOdovico Portesine, reduce della campagna di Russia, oggi ha 101 anni, rivive nel racconto del figlio Paolo le vicende terribili in Albania e sul fiume Don, attraverso un resonto crudo e indelebile che vuole lasciare nei giovanissimi una testimonianza in prima persona sugli orrori delle guerre, tutte le guerre.

Non ci sono eroi, solo giovani disperati, stretti tra fame, freddo, sangue, escrementi e tence desiderio di tornare a casa.

La rassegna teatrale riprende martedì 4 febbraio alle ore 21 con “L’abisso” di e con Davide Enia, con un tema di grande attualità come gli sbarchi sulle coste del Mediterraneo.

Domenica 8 marzo “Creatura di sabbia” di Tahar Ben Jelloun, un magrebino trapiantato a Parigi. Il testo tratto anche da “Notte fatale” apre una finestra sulla condizione della donna nel mondo musulmano; una ragazza è costretta dal padre a fingersi uomo per mancanza di figli maschi.

Sabato 9 aprrile, sempre alle ore 21, è la volta di “Donne di Spoon River” con Carola Stagnaro, la nota attrice sestrese, con le musiche di Fabrizio De André (Giacomo D’Alessandro, voce e chitarra; Michela Centanaro, chitarra; Rocco Mennella, voce e chitarra; Guglielmo Cassinelli, mandolino e bouzuki; Maria Giulia Mensa, voce.

Giovedì 23 aprile “Kohlhaas” di Marco Baliani e Remo Rostagno, dal racconto di H. von Kleist “Michele Kohlhaas” sul tema della giustizi ma sullo sfondo della Germania del 1500.

Ultimo appuntamento sabato 16 maggio con “Oh Dio mio!” dell’israeliana Anat Gov. Una commedia divertente e profonda, nella migliore tradizione yiddish, con temi scottanti comme l’autismo e la ricerca di una fede.

Per gli spettacoli serali il biglietto, alquanto simbolico, è di 3 euro.

