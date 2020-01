Chiavari: la Lega si spacca sul tema della sicurezza

Dal consigliere regionale della Lega Vittorio Mazza riceviamo e pubblichiamo

Riguardo ai recenti furti avvenuti sulle alture del Comune di Chiavari ritengo che sia di fondamentale importanza che le risorse comunali siano investite nella sicurezza, installando un numero sempre maggiore di sistemi di videosorveglianza che controllino in modo capillare le periferie urbane.

A questo proposito, secondo me, bisogna coadiuvare la presenza delle telecamere di videosorveglianza assieme ad un maggiore pattugliamento da parte della Polizia Municipale su tutto il territorio comunale .

Tale pattugliamento, affinché dia dei benefici sotto l’aspetto della tutela dei cittadini e delle prevenzione di reati, deve essere attivo giorno e notte utilizzando a rotazione il personale di Polizia Municipale a disposizione.

È importante altresì che i poliziotti municipali siano sempre più presenti sul territorio comunale riabilitando la figura del Vigile di quartiere.

Al giorno d’oggi dovrebbe esserci in ogni comune ligure un assessore che si occupa esclusivamente di Polizia Municipale e di Sicurezza :

pensiamo a tutelare in modo efficace e competente la sicurezza dei cittadini fornendo risposte tempestive ed adeguate ai problemi che si presentano , ed ad utilizzare le risorse comunali per le esigenze che i cittadini di Chiavari reputano più importanti .

Credo fermamente che siano queste le azioni che un politico deve promuovere e realizzare , senza lasciarsi cadere in atti improvvisati che hanno un aspetto più di vetrina e di poca sostanza : un Sindaco deve fare incontri istituzionali in comune e non in un locale del centro città ed il Consigliere Comunale della Lega in minoranza (collocazione che ad oggi risulta confusa e di difficile interpretazione e valutazione agli occhi dei cittadini) dovrebbe portare il problema all’attenzione del Consiglio Comunale e non inviare lettere al Prefetto, in quanto a Costui dovrebbe scrivergli direttamente il Sindaco che in rappresentanza di tutti i cittadini chiavaresi, si rivolge al Prefetto solo dopo aver cercato in tutti i modi di risolvere il problema dei furti facendo lavorare al massimo delle possibilità tutta la macchina comunale.

Mi rammarica constatare che non si è consapevoli delle proprie competenze istituzionali e che una parte della sezione leghista chiavarese commissariata affronta con superficialità un tema di tale importanza, preferendo la visibilità mediatica ai pragmatici ma sacrosanti contenuti .

Per me il tema della sicurezza e della tutela dei cittadini deve essere sempre al primo posto e va affrontato quotidianamente con tutta la serietà e la dedizione possibile, impegno che sto perseguendo personalmente in Consiglio Regionale .