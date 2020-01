Chiavari: coppia ruba alimenti, agli arresti domiciliari

Ieri i Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Chiavari, hanno tratto in arresto per “furto aggravato in concorso” una coppia di 20enni, in quanto durante un controllo sono stati sorpresi in possesso di svariata merce alimentare risultante asportata poco prima presso l’esercizio commerciale “Conad” ubicato in centro. Merce restituita all’avente diritto. I due soggetti, su disposizione Autorità giudiziaria, sono stati tradotti presso le proprie abitazioni e sottoposti al regime degli arresti domiciliari in attesa del consueto rito direttissimo.