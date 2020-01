Camogli: “Occorre installare nuove telecamere”

Da Claudio Pompei, consigliere comunale capogruppo lista “Camogli nel Cuore”, riceviamo e pubblichiamo

Interpellanza Videosorveglianza

A seguito della nuova serie di furti che sono avvenuti a Camogli torno ancora a chiedere a lei, signor Sindaco e alla sua Giunta, se concordate con me che sia prioritaria l’installazione di telecamere per la videosorveglianza in alcuni punti strategici ad esempio sull’incrocio fra Corso Mazzini e via Pietro Risso (piazza di N. S. del Boschetto) e sull’altro incrocio fra via Figari, via Castagneto e via Figari (salita direzione via della Valle) ed in quelli indicati dalle forze dell’ordine.

Ritengo che un Comune, lo Stato e la politica in generale debbano avere la sensibilità e velocità per mettere in atto tutte le azioni possibili per provare a migliorare la qualità di vita dei cittadini, tema sicurezza incluso.