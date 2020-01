Camogli: “Impariamo il mare”, laboratori esperienziali per bambini

da www.comune.camogli.ge.it

L’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle iniziative di Camogli SOStenibile, propone il progetto “Impariamo il Mare”.

Si tratta di laboratori di biologia marina ed educazione ambientale, finanziati interamente dal Comune, organizzati e proposti dall’Associazione sportiva Outdoor Portofino, rivolti ai bambini dai 5 ai 12 anni (per un massimo di 12 partecipanti) tutti i sabati mattina per circa 52 incontri (escluso i festivi) a partire dal prossimo 1 febbraio, dalle 10.30 alle 12.30 presso la biblioteca comunale N. Cuneo.

Le attività didattiche e ricreative, svolte da personale qualificato, riguardano i temi dell’educazione ambientale marina e del nostro territorio, e spaziano da laboratori sulla meteorologia, sull’orienteering e sul riciclo, all’approfondimento di progetti in atto nell’area Marina protetta di Portofino (per es. Patella Ferruginea, Cystoseira), alla geologia del nostro Promontorio.

I bambini impareranno le caratteristiche del territorio che vivono quotidianamente e otterranno utili competenze e conoscenze per crescere rispettosi e sensibili nei confronti della natura.

Le attività sono gratuite e si svolgeranno presso la biblioteca comunale e all’aria aperta.

Non è prevista la prenotazione anticipata. I bambini che partecipano devono essere sempre accompagnati almeno da un genitore che dovrà compilare i moduli di partecipazione e di manleva.

Trovate maggiori informazioni qui: https://bit.ly/30ofz9v

Contatti: info@outdoorportofino.com – Cell. 334 3290804