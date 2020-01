Camogli: i “bassi” crescono anche in via Repubblica

Spiega il sindaco di Camogli Francesco Olivari che la normativa è in vigore dagli anni Novanta, varata dall’amministrazione Passalacqua e poi confermata dalla prima giunta Maggioni. I magazzini a piano terra della strada possono essere trasformati in abitazioni, tipo “bassi” napoletani. Da anni è successo in via Piero Schiaffino, in via Mazzini, in via Lorenzo Bozzo. Ex negozi o laboratori artigianali sono diventati appartamenti; perfino i locali sotto piazza Schiaffino, con accesso da Salita Pineto, che ospitavano i gabinetti pubblici.

Ora il fenomeno non nuovo si sta allargando a via della Repubblica dove in passato due fondi furono adibiti a studi medici ed altri, un tempo occupati da negozi, ad uffici.

Spiega il sindaco: “Non è certo automatico poter trasformare un magazzino in appartamento; è necessario che i locali rispondano a determinate caratteristiche; ad esempio i metri quadrati, l’altezza, l’esistenza di finestre”.

Chi sognava che via della Repubblica tornasse a riaprire tutte le saracinesche per l’apertura di negozi resterà deluso. Ma il tempo non si ferma né torna al passato. Oggi ci sono i supermercati, i grandi magazzini e soprattutto sempre più spesso si compra attraverso internet. Né si possono creare all’infinito pizzerie, ristoranti o bar perché è impossibile moltiplicare la clientela.