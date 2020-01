L’amministrazione comunale di Zoagli ha deciso di recuperare i crediti che vanta e che non riesce a riscuotere. Si tratta di crediti di natura tributaria ed extratributaria comprese le sanzioni. E’ stato quindi affidato l’incarico di recupero coattivo attraverso l’ingiunzione fiscale. L’incarico è stato affidato all’avvocato Marco Sarteschi con studio in Chiavari. Le spese legali saranno imputate ai debitori; il Comune dovrà corrispondere solo qualora la proceduta non vada a buon fine.