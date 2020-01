Zoagli: “Le elezioni si stanno giocando dietro le quinte”

Riceviamo e pubblichiamo (lettera firmata)

A Maggio ci saranno le elezioni a Zoagli e non si sa ancora chi si presenta come candidato, anzi qualche nome è stato tirato fuori dal capello in qualche articolo precedente. In un’articolo precedente sono stati fatti nomi come Fortunati, Gian Giacomo Solari e Macciò.

Tre nomi che hanno una discreta esperienza in comune e possono essere ottimi candidati Sindaci. Per ora si sta muovendo tutto dietro le quinte e si possono fare solo delle ipotesi. Purtroppo la politica è come il poker, non si scende finché non si ha la mano migliore.

Una cosa è certa, la prossima amministrazione avrà un asilo che è riuscito a riaprire dopo una lunga battaglia.