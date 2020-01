Vernazza: piazza Fontanavecchia, nuovo look

di Guido Ghersi

L’Amministrazione Comunale di Vernazza nelle Cinque Terre, guidata dal sindaco Francesco Villa, ha investito 14 mila euro per i lavori di ricostruzione e pavimentazione di Piazza Fontanavecchia, alle porte del paese dove sono presenti abitazioni, banca, ufficio postale. La piazza sarà abbellita con la installazione di nuovi arredi urbani, Sarà asfaltata anche la vicina Via Gavin o. Ricostruito il manto stradale in tutta l’area del parcheggio. Gli interventi prevedono anche la canalizzazione delle acque e lavori di consolidamento delle pareti soprastanti il parcheggio.