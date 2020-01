Sestri: tampona e fugge, rintracciato e denunciato

I Carabinieri della Stazione di Sestri Levante, acquisivano la denuncia di G.M. di 64 anni, pensionato, il quale riferiva che mentre era alla guida del suo scooter, veniva tamponato da un altro ciclomotore, l’urto lo faceva cadere al suolo procurandogli delle lesioni guaribili in giorni 54. Il soggetto che causava l’incidente si dava alla fuga. I militari a seguito delle indagini deferivano in stato di libertà Z.M. genovese, di 30 anni, impiegato, per i reati di lesioni gravi, omissione di soccorso e fuga in caso di incidente stradale. Denunciato