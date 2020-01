Sestri: il sindaco Ghio e la candidatura in Regione

Di lei si era parlato anche come il candidato presidente. Ora il nome di Valentina Ghio, sindaco di Sestri Levante al secondo mandato, corre sempre più spesso tra i possibili componenti della lista Pd.

Ghio è il punto di riferimento e il sindaco più apprezzato del centro sinistra nel Levante. Certo ha una mentalità che travalica i confini della sua città e, specie in campo turistico, ha una visione comprensoriale interprovinciale che guarda al futuro. Nota anche la sua decisione in ambito cittadino: lo spostamento della via Aurelia per ampliare il parco; la rapida soluzione per il depuratore (altro che Chiavari); la soluzione caserma Carabinieri; i successi nella raccolta differenziata; avere ottenuto i lavori alle gallerie di Sant’Anna ed ora in zona casello A-12.

Il Pd e la coalizione in itinere per poter battere la formazione di Toti, richiede che alle regionali si presentino tutti i pezzi da novanta. Ghio potrebbe quindi decidere di candidarsi e in caso di vittoria assumere un assessorato regionale rinunciando al ruolo di sindaco (o di sindaca come lei preferisce).

A Sestri cosa accadrebbe? Il vicesindaco assumerebbe la guida fino a nuove elezioni. In cui Ghio potrebbe candidarsi come consigliere e in tale veste gestire un incarico, anche di sostanza.