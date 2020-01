‘Santa’: sabato il concerto degli Ethers

Dal Circolo Arci Orchidea riceviamo e pubblichiamo

Sabato 25.01.20 Ethers (garage rock – post punk / USA)

Gli Ethers sono un “superguppo” proveniente da Chicago. I componenti hanno suonato in band del calibro di Heavy Times, Outer Minds, Radar Eyes e The Runnies.

Gli Ethers nascono subito dopo lo scioglimento dei Heavy Times, quando il chitarrista e songwriter Bo Hansen ha unito le forze con il bassista Russell Calderwood, la tastierista Mary McKane ed il batterista Matt Rolin.

Il loro primo full lenght, uscito nell’agosto 2018, è composto da 12 irresistibili canzoni garage punk: una vera e propria esplosione di energia melodica! “Empty Hours”, “Rip Off” e “Modern Dating” richiamano le sonorità di gruppi punk come Royal Headache o Reigning Sound, mentre “Temporary Exiles” infuria con una energia che pare una canzone estratta dalla sessioni di “Crazy Rhythms” dei Feelies. “Carry What You Kill” e “Something” sono invece intrise di malinconia, ma condite con cinismo e fascino.

Le canzoni sono state prodotte e masterizzate dal leggendario Mikey Young (Total Control, Eddy Current Suppression Ring).

Lo scorso giugno è uscito il nuovo singolo “Midnight”.

Apertura Circolo ore 21.30 | Concerto ore 22.15

Ingresso € 10, riservato ai soci ARCI

Video “Rip Off”: https://youtu.be/pxsCWnKjLgA

Evento Fb: www.facebook.com/events/719574415218724/