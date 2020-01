Recco: “Ponte di ferro, il tempo è scaduto”

Da Gian Luca Buccilli e Giuseppe Rotunno Consiglieri comunali di Civica, riceviamo e pubblichiamo

Risalgono ai primi giorni del nuovo anno solare le dichiarazioni affidate al Secolo XIX dal sindaco Gandolfo (“sono ottimista sul buon esito dell’appalto”) e dall’assessore Peragallo (“sto seguendo la pratica in prima persona”).

La realtà dei fatti contrasta con il contenuto di queste esternazioni.

Ora non resta che registrare il perdurante inadempimento del privato e, sempre a norma del Codice degli Appalti, attivare la procedura finalizzata ad ottenere la rescissione del contratto, applicando poi le sanzioni economiche a carico della ditta.

Solo successivamente il Comune potrà dare luogo a un nuovo affidamento dell’incarico per realizzare l’opera pubblica in argomento.

Il sindaco Gandolfo e l’assessore Peragallo, otto mesi or sono, dall’amministrazione precedente hanno ricevuto in eredità un progetto già approvato in fase esecutiva, finanziato con mezzi di bilancio e attraverso un contributo regionale.

In prima battuta hanno deciso di posticipare di quattro mesi l’affidamento dei lavori; in seguito hanno gestito il rapporto con la ditta incaricata di eseguire l’opera pubblica con modalità i cui risultati concreti sono di tutta evidenza.

Parliamo di un’opera pubblica che si può realizzare in cento giorni (secondo il cronoprogramna dei lavori indicato nel capitolato d’oneri) e di importo pari a 80 mila euro.

Attraverso un’istanza di accesso ai contributi previsti dal Fondo Strategico Regionale 2019 introdotto dalla Legge 145/2018, il Comune aveva ottenuto una compartecipazione alla spesa complessiva nella misura di 70 mila euro. Su questo finanziamento incombe il rischio di una revoca.