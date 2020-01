L’ultima mareggiata, il torrente stracarico d’acqua, l’insabbiamento del fondale? E’ difficile capire i motivi che hanno portato all’ultima inedita rimodulazione della spiaggia centrale di Recco che si è allungata fino ad occupare quasi tutto lo spazio davanti alla foce del torrente (che trova la via del mare in un passaggio libero, prossimo a via Passeggiata Sant’Anna).

Non è dato sapere fino a quando la nuova spiaggia resisterà nel tempo; c’erto rappresenta uno scenario insolito e curioso.