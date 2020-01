Recco: la nuova geografia politica della maggioranza

La costituzione a Recco del gruppo totiano “Cambiamo”, cambia in realtà la geografia della maggioranza recchese guidata dal sindaco Carlo Gandolfo (Fratelli d’Italia); Forza Italia è sparita; Liguria popolare è rappresentata da Nanni Capurro; il gruppo Lega è idealmente costituito da Franco Senarega, Edvige Fanin e Davide Lombardo Manerba; Toti può contare su Francesca Aprile, Enrico Zanini e Caterina Peragallo. Con sè Gandolfo ha il gruppo che lo ha accompagnato nella vigilia elettorale: Paolo Badalini, Luigi Massone, Chiara Zanzi e Sara Rastelli.

Certo Toti è entrato nella vita politica recchese come un elefante in una cristalleria. La scelta di puntare sull’ex sindaco Dario Capurro (indebolito anche dal confronto della sua con l’ amministrazione Gandolfo) ha avuto come conseguenza quella di contrapporre il suo candidato a quello della Lega, Franco Senarega, che è fortissimo a Recco (e non solo). Chi ha sempre votato destra, inoltre, in omaggio alla coerenza, indirizzerà il suo voto verso Augusto Sartori (Fratelli d’Italia).