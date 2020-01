da www.parcoportofino.it

Domenica 26 gennaio, nel Parco di Portofino, “Birdwatching da Punta Chiappa”.

Accompagnati da un esperto ornitologo e guida ambientale, Dott.ssa Gabriella Motta, scopriremo i segreti dell’avifauna marina che popola il versante occidentale del promontorio di Portofino. Le osservazioni inizieranno una volta raggiunta Punta Chiappa, uno dei pochi luoghi da cui si riescono ad osservare specie marine pelagiche come le Berte, Sule, Marangoni dal ciuffo, Beccapesci e Svassi maggiori.

L’appuntamento con la guida è fissato alle ore 9.00 di fronte alla Chiesa di San Rocco di Camogli

– Itinerario: San Rocco – Punta Chiappa (al termine dell’attività, i partecipanti potranno rientrare in autonomia a San Rocco a piedi oppure a Camogli in battello (va verificato sempre che il servizio di trasporto in battello non sia sospeso a causa delle condizioni del mare), o proseguire lungo uno dei sentieri del Parco)

– Difficoltà: escursione semplice

– Attrezzatura obbligatoria: scarpe sportive

Costo: escursione gratuita (l’escursione è garantita con un minimo di 5 partecipanti. Numero max iscritti: 20)

Prenotazione obbligatoria entro le 12.00 del giorno precedente iscrivendovi a: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxhsSf_lULhd1z7ghQseAHqyNb0nJmtluzV6V_3tnQLXV0Nw/closedform