Lettere/ “Rapallo, rivogliamo le barriere sul viadotto Cerisola”

Da G.P. Bonelli riceviamo e pubblichiamo (E’ chiaro che le barriere antirumore devono essere assolutamente ricollocate, in sicurezza, specie dove le abitazioni erano precedenti all’autostrada)



Leggo innumerevoli e disparati commenti riguardo alle barriere antirumore che sono state rimosse sulla A 12. Ho ancora da capire chiaramente cosa stia succedendo e come evolvera’ la faccenda. Poi chi le vuole perche’ bene o male qualche cosa fanno, chi non le vuole perche’ alterano il panorama, chi critica che alcuni tratti siano stati messi dove non c’erano assolutamente abitazioni ecc. Vorrei solo segnalare che a Rapallo, in fondo a via Laggiaro, abbiamo il viadotto Cerisola che taglia perpendicolarmente la nostra strada che ha dei condomini proprio a ridosso dello stesso viadotto, sia a monte che a valle: inutile rimarcare che l’aver tolto quelle agognate barriere ci ha cambiato la vita ed ora sembra di vivere, giorno e notte, sul bordo di una pista di formula uno. Mi auguro che non sia una scelta definitiva e che si trovi urgentemente un soluzione almeno per i tratti ad elevata densità abitativa oggetto di un esasperato inquinamento acustico.

(foto Levante News)