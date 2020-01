Fontanabuona: “Infrastrutture per la Brianza della Liguria”

Alla vostra cortese attenzione, comunicato stampa di Gianni Berrino e Dall’ufficio stampa del consigliere regionale Augusto Sartori (Fratelli d’Italia) riceviamo e pubblichiamo

Si è tenuta oggi l’Assemblea Pubblica organizzata da Confindustria presso gli stabilimenti di Esaote. La tematica dell’evento: Genova Internazionale.

«Siamo convintamente al fianco di Confindustria e crediamo nel rilancio industriale di Genova e della Liguria – commentano Augusto Sartori e Gianni Berrino, rispettivamente capogruppo di Fratelli d’Italia e Assessore al Lavoro in Regione Liguria – c’è necessità di un sistema di infrastrutture forte per la mobilità, non possiamo più subire i diktat dei 5 stelle, contrari a qualsiasi piano di investimento. Abbiamo un esempio della situazione di declino lasciata dalle precedenti amministrazioni in casa nostra: la Fontanabuona, che da Brianza della Liguria, con tante piccole e medie imprese, in assenza di infrastrutture si sta pian piano desertificando – aggiungono – per questo chiediamo a voce alta investimenti per la nostra bellissima regione. Oggi, non domani».