Chiavari: contro i furti si chiede aiuto al Prefetto

di Giuseppe Valle

Su iniziativa del consigliere della Lega Sandro Garibaldi , in accordo con il sindaco Marco Di Capua, è stata inviata al Prefetto di Genova, Carmen Perrotta e per conoscenza al Questore, Vincenzo Ciarambino, una richiesta urgente di prendere provvedimenti per porre fine ai furti che in questi ultimi giorni si sono verificati nelle frazioni di Maxena, Campodonico e Sanguineto.

A dispetto dei controlli effettuati dalle Foze dell’Ordine, i malviventi hanno effettuato una mezza dozzina di furti, nel raggio di circa 1 km, fuggendo a piedi quando sono stati individuati, potendo trovare rifugio nei boschi della collina che evidentemente conoscono alla perfezione. Gli abitanti, collegati fra loro con una chat, sono spaventati e si cerca di evitare che possano compiere gesti estremi. Si sa che i ladri hanno asportato tre casseforti, svuotandole solo quando si trovavano all’esterno delle abitazioni e certamente anche armi.

Il Comune ha ingiunto ai proprietari di chiudere i numerosi casolari sparsi nel territorio per non fornire basi ai delinquenti: si sa per certo che hanno dormito nelle vicinanze delle zone in cui sono avvenuti i furti. Vengono fatte molte ipotesi, fra cui anche quella che ci possa essere un basista che attende in autostrada, facilmente raggiungible dalle frazioni suddette.

Che cosa si chiede al Prefetto? Di intensificare la sorveglianza e predisporre mezzi tecnologici adeguati, ad esempio telecamere ad infrarossi, come è avvenuto in passato, con risultati soddisfaceti. A tal fine si chiede un incontro a brevissimo termine.

Davide MIcheli, Sandro Garibaldi e Marco Di Capua