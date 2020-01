Camogli: “Le Avventure di Pinocchio” al Teatro Sociale

Dall’ufficio stampa del Teatro Sociale riceviamo e pubblichiamo

Domenica 26 gennaio, nell’ambito della stagione 2019-2020, del Teatro Sociale d Camogli parte un nuovo progetto di Teatro Pubblico Ligure firmato da Sergio Maifredi e dedicato ai bambini e alle famiglie: “Le avventure di Pinocchio” che prevede la lettura integrale in sei puntate del capolavoro di Collodi, riportato alla cronaca dal recente film di Matteo Garrone, uno dei tanti artisti che nel tempo si sono misurati con il burattino di legno e Geppetto, il Gatto e la Volpe, la Fata Turchina, Mangiafuoco e tutti gli altri indimenticabili personaggi di una storia che è ben più che una fiaba.



Nel ridotto del Teatro, l’attore Andrea Nicolini darà la sua voce al racconto, mentre l’artista Andrea Musso, dopo ognuna delle sei letture, dipingerà ad acquerello insieme al pubblico di adulti e bambini scene tracciate per ognuna delle avventure ascoltate: un modo per unire le generazioni, ascoltare e rielaborare, portando in superficie la propria creatività. Ad illustrare lo spirito dell’iniziativa, l’immagine del burattino in corsa verso il Futuro. Il progetto – che continua in febbraio (il 9 e il 23) e marzo (l’8, il 22 e il 29) – “vuole contribuire a formare oggi il pubblico di domani, trasformando il teatro in un luogo di incontro aperto a tutti, dove intere famiglie possano riunirsi per giocare e divertirsi insieme, domenica dopo domenica, perché imparare ad andare a Teatro è come imparare a nuotare, meglio imparare da bambini.” Così dichiara il direttore artistico Sergio Maifredi. Un intento condiviso dalla Fondazione Teatro Sociale, come afferma la presidente Farida Simonetti: “Sarà un modo per riportare il teatro ad essere un riferimento della comunità per vivere esperienze di arricchimento condiviso non solo nel momento degli spettacoli.” Prossimo appuntamento, domenica 9 febbraio.

Andrea Musso – Architetto, lavora come grafico e illustratore per l’editoria e la pubblicità. Scrive e illustra storie per l’infanzia per le Edizioni E.Elle ed Emme, Einaudi Ragazzi. E’ autore e illustratore di libri per bambini. Ha collaborato con Garzanti, per cui ha illustrato “I primi dizionari” di lingua per bambini con versione anche per CD-ROM e antologie scolastiche, con Signorelli, per cui illustra copertine per libri per ragazzi, e con Salani. Cura l’immagine di Le Case Editrici Marietti di Genova, Vita e Pensiero dell’Università Cattolica di Milano, le pubblicazioni dell’Università degli Studi di Genova, Formula 2000 e dell’Istituto David Chiossone di Genova. Ha collaborato per l’immagine con il Consorzio di Palazzo Ducale, il Teatro dell’Archivolto di Genova, l’Acquario di Genova. Ha realizzato, tra gli altri, i marchi dell’Ordine dei dottori Commercialisti di Genova, dell’Associazione Amici dell’Acquario, di Provincia in rete, del Parco dell’Antola. Collabora con enti locali: Comune e Provincia di Genova all’interno di progetti specifici legati al mondo del lavoro e della scuola. Ha disegnato per il Comune di Genova e per AMT la carrozzeria di un “Art Bus”, oggi linea 100, realizzandone anche il logo. Ha progettato per il Comune di Genova il marchio “Genovaset” e la Location guide per la Film Commission del Comune. Sue illustrazioni sono apparse su riviste e giornali, quali: Epoca, Panorama, Le Monde Dimanche, Il Corriere Medico, Il Manifesto, Il Sole 24 Ore, Il Secolo XIX, Il Corriere della Sera, Capital, Leggere. Realizza acquarelli “en plein air”; con questa tecnica ha disegnato servizi naturalistici per la rivista Airone e tre libri naturalistici per Giorgio Mondadori. Ha frequentato gli stages internazionali di incisione presso l’Accademia Raffaello di Urbino e a Betanzos in Spagna. Ha aderito all’Associazione Incisori Liguri. Ha esposto i suoi lavori sia in personali che collettive in Italia e all’estero e ha partecipato a rassegne nazionali di illustrazione.

Nella foto Andrea Musso, autore dei disegni, Farida Simonetti, Andrea Nicolini, Sergio Maifredi

fondazione@teatrosocialecamogli.it

www.teatrosocialecamogli.it

www.facebook.com/teatrosocialecamogli