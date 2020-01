Calcio/ V. Entella, mano pesante del giudice sportivo su Schenetti

Il pareggio pazzerello strappato sul campo del Livorno lascia qualche strascico in casa Entella: la compagine tigullina dovrà fare a meno, per le prossime tre gare, di Andrea Schenetti, espulso al 47esimo del secondo tempo per essere venuto a contatto con Di Gennaro (a cui è stata comminata identica squalifica).

Una, invece, la giornata inflitta a Settembrini per doppia ammonizione ed espulsione all’89esimo minuto.

La doppia squalifica dei due mediani costringe Mister Boscaglia, in vista dell’impegno contro la Cremonese, a studiare una mediana differente da quella vista al Picchi.