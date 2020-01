Sori: a Canepa chiuso dopo 100 anni, l’unico e storico negozio

Riceviamo da Maria Alice Rosasco, titolare della Parafarmacia Golfo Paradiso di Recco, un commento su di un recente fatto di cronaca che, al di là delle valutazioni personali, può suscitare un dibattito su di un tema di generale interesse

di Maria Alice Rosasco

Il comunicato appeso alla vetrina del negozio di Canepa, una frazione del comune di Sori, è molto stringato: “Dopo oltre 100 anni di attività, gestiti sempre dalla nostra famiglia, la ditta Braga Alimentari-Bar-Tabacchi ecc. dal 1 gennaio 2020 chiude i battenti. Ringraziamo tutti i clienti che in questi anni si sono serviti di noi. Auguriamo buon anno e felice futuro a tutti. Ugo e Brina”.

Così dall’inizio di questo anno, gli abitanti di Canepa devono fare a meno del loro tradizionale punto vendita, ma anche di un polo di aggregazione sociale e di servizio, soprattutto per la popolazione più anziana. E’ del tutto evidente che con meno servizi si indebolisce la capacità di resistenza dei paesi delle nostre colline alle sfide del “dio” mercato. Un fenomeno che sta impoverendo non solo gli abitati sparsi sui monti liguri, ma di tutta la dorsale appenninica del Belpaese. Nello specifico, appena appresa la notizia ho postato su facebook il seguente commento:

“I nostri paesi muoiono. Nessuno però in politica parla seriamente di questo fenomeno, eppure ci sarebbe tanto da dire e ancor più da fare. In Giappone ho visto paesini di 100 abitanti provvisti di negozio di alimentari, parrucchiere, bar, asilo, scuola elementare e tempio per la preghiera. Non erano paesini ricchi, sono andata a pescarli in zone rurali ma dalle informazioni che ho raccolto lo Stato non ammazza di tasse le piccole attività, le incentiva per tener vive le campagne. Qui dov’è il progetto? Vedo molto poca lungimiranza”.

Mi spiego meglio. Le innumerevoli chiusure di negozi di vicinato che stanno contrassegnando la storia dei paesi dell’entroterra sono in contrasto con la necessità di una occupazione diffusa che potrebbe consentire alle comunità montane di sopravvivere, permettendo loro di continuare ad essere quel presidio territoriale indispensabile, ad esempio, per contrastare efficacemente i fenomeni di dissesto idrogeologico. E, di conseguenza, valorizzare anche a fini turistici il nostro entroterra e far risparmiare fior di miliardi alle casse pubbliche.

Ma le chiusure di esercizi commerciali stanno impoverendo anche le periferie delle nostre città, dove le saracinesche abbassate lasciano spazio al degrado, allo spaccio di droga, al mancato controllo del territorio, provocando di riflesso anche la perdita di valore degli appartamenti, di solito appartenenti a persone non certo ai vertici della scala sociale, magari acquistati con fatica accendendo onerosi mutui. Senza contare i disagi arrecati alla popolazione più anziana.

I motivi di questa moria degli esercizi di vicinato sono principalmente dovuti alla politica di totale liberalizzazione del mercato imposta sul finire degli anni novanta da tutti i Governi, di destra e di sinistra, che si sono alternato alla guida del nostro Paese, sulla scia anche di normative europee che, con miope visione, hanno esclusivamente legato i diritti del consumatore ad una economia di mercato “fortemente competitiva”. Si sono così favorite le grandi catene commerciali che, giocando sulla enorme disponibilità di capitali, hanno di fatto aggirato la normativa in materia di controllo delle vendite, proponendo a rotazione ed in continuazione prodotti “sotto costo” che fungono da impropria calamita per i consumatori. La dirigenza politica italiana ed europea non è stata nemmeno in grado di porre limiti al cosiddetto commercio on-line, su Internet per intenderci, che, per un complesso gioco di scatole cinesi, addirittura gode di incredibili vantaggi fiscali.

Questi indirizzi politici mi sembrano decisamente in contrasto con quanto prescritto dall’articolo 41 della Costituzione italiana che recita: “l’iniziativa economica privata è libera”, comprese le attività commerciali che rientrano a pieno titolo nel concetto di iniziativa economica. Ma, prosegue lo stesso articolo della Costituzione, tale attività “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. Ne consegue che la libertà di iniziativa commerciale può e deve conoscere dei limiti quando reca un pregiudizio all’utilità sociale o entra in conflitto con gravi e preminenti motivi di interesse pubblico. Ritengo che l’attuale organizzazione commerciale rientri in questa fattispecie e che proprio questa distorsione delle leggi della concorrenza abbia segnato la sorte degli esercizi di vicinato, in barba a quella “economia sociale di mercato” peraltro garantita dalla stessa Unione Europea!

In Italia le distorsioni di questo presunto “libero” mercato hanno mietuto vittime anche tra le grandi aziende (vedi casi Alitalia, Ilva, Whirlpool ecc.) con costosi interventi di salvataggio a carico dello Stato; hanno incrementato il disagio giovanile al punto che si sono inventati i “redditi di cittadinanza” a sostegno dei disoccupati; hanno spinto i Governi a varare i più che discutibili bonus fiscali a favore dei lavoratori dipendenti, premiando addirittura chi gode di stipendi di 40 mila euro l’anno!

Perché allora non dedicare una pari attenzione ai veri diritti dei consumatori e del libero commercio in una visione realmente solidale della società; perché non imporre limiti alla concorrenza sleale; perché non varare un autentico piano di sgravi fiscale e di radicale semplificazione burocratica per i negozi di vicinato? In gioco c’è la tenuta dello stesso “sistema Italia”, e non solo la sorte di migliaia di esercizi commerciali sparsi in tutto il Belpaese e nelle periferie delle grandi città.