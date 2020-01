Sestri: sabato presentazione del romanzo”La busta gialla”

Da Veronica Roti, Comunicazione Mediaterraneo Servizi, riceviamo e pubblichiamo

Sabato 25 gennaio, alle ore 17, nella sala Espositiva (secondo piano) di Palazzo Fascie, si terrà la presentazione del libro di Marco Francalanci, “La busta gialla”, a cura di Sandro Antonini.

“La busta gialla” (Edizione del Capricorno) è un romanzo nel quale la storia famigliare e personale del protagonista – che coincide con l’autore – si intreccia con quella con la S maiuscola.

Il racconto prende avvio dalla scoperta casuale da parte di Marco – avvenuta a Torino nel 2015 – di cicatrici che evidenziano un numero elevato di punture lombari. Si rivolge dunque, per capire il perché, all’anziana madre, la quale gli rivela l’esistenza di una “busta gialla”, il cui ritrovamento viene lasciato in sospeso.

Marco, giornalista da cinquant’anni, insospettito, va alla ricerca del misterioso involucro nella casa dei genitori. Trovato, vi scopre all’interno una cartella clinica i cui dati anagrafici corrispondono ai suoi. Venne a sapere così delle 24 punture lombari con Albucid che gli vennero iniettate tra il novembre 1944 e il gennaio 1945, quando aveva tre mesi. Un accertamento all’Istituto Gaslini di Genova conferma l’avvenuto ricovero in quell’ospedale per una diagnosi allora letale: meningite di Pfeiffer. In seguito Marco, nel corso di un’inchiesta durata più di due anni, scopre che l’Albucid, il farmaco che gli ha salvato la vita e che era prodotto dalla Bayer, nel 1944 era ancora sperimentale e testato dall’équipe di Mengele sui piccoli prigionieri ebrei nei campi di concentramento.

Attraverso un lunghissimo flashback la madre racconta la storia della sua famiglia; il primo incontro con Luigi, suo marito; la dura quotidianità durante i tempi di guerra; gli scontri tra nazisti e partigiani; la malattia di Marco e le modalità con cui venne curato.

Marco Francalanci, nato a Genova il 5 agosto 1944, è stato per lunghi anni giornalista al Secolo XIX, ricoprendo ruoli di primo piano. Esperto di cronaca nera, giudiziaria, politica; di costume e sport, è diventato vicecapocronista nel 1975 e capocronista nel 1978, durante gli anni del brigatismo e neofascismo a Genova. Nel 1980 diventa responsabile della pagina degli Esteri e contemporaneamente segue da vicino uno dei periodi più brillanti del tennis mondiale. Nel 1990 passa a La Repubblica come capocronista. Dal 2002 scrive per Il Secolo XIX, La Repubblica, Tutto Libri, il settimanale Oggi.

La presentazione sarà lo spunto per approfondire, assieme allo storico e scrittore Sandro Antonini, gli aspetti di quel particolare periodo che coinvolsero anche Sestri Levante e tutto il territorio.

L’iniziativa è organizzata dal MuSel, il Museo Archeologico e della Città in collaborazione con il Sistema delle Biblioteche civiche di Sestri Levante e Riva Trigoso e l’Associazione A.Bi.Ci.