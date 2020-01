Sestri: raffiche di vento, motoscafo affondato

Circolazione difficile in autostrada per i furgoni a causa del forte vento che si è abbattuto sul Levante con raffiche anche oltre i cento chilometri l’ora. La scorsa notte diverse le moto abbattute e i recipienti per i rifiuti spostati. A Sestri Levante la scorsa notte è affondato un motoscafo da sei metri. I pescatori hanno dovuto rinforzare gli ormeggi, ma chiedono una convenzione col porto di Lavagna per potervi ormeggiare le barche quando il tempo e il mare non consentono un ormeggio sicuro nello scalo sestrese.