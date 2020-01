‘Santa’: Circomare, incontri di aggiornamento per gli operatori

Dall’ufficio Comunicazione del Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Informare gli operatori del settore sulle normative vigenti e sulle modifiche di legge recentemente apportate. Va in questa direzione l’iniziativa a cura del Circomare Marittimo di Santa Margherita Ligure che – in collaborazione con il Comune di Santa Margherita Ligure – ha organizzato un ciclo di incontri informativi divisi per categorie presso la sala del Consiglio comunale di Santa Margherita Ligure.

Dichiara il Comandante del Circomare di Santa Margherita Ligure, Ivan Bruno: “La Guardia Costiera coglie l’occasione, gentilmente offerta dal Sindaco Paolo Donadoni, per incontrare, presso la sede del Municipio di Santa Margherita Ligure, alcune importanti categorie di operatori economici attivi nel Circondario marittimo, per un momento di informazione e confronto”.

Dichiara il Sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni: “Ringrazio la Capitaneria di Porto per la possibilità di confronto e di aggiornamento che offre ai nostri operatori; chi lavora con il mare rappresenta per noi una parte importante della nostra economia; è importante aggiornarsi sulle regole sia per non incorrere in sanzioni sia per elevare la qualità del lavoro svolto e dei prodotti offerti”.

Si comincia sabato 22 febbraio alle 11 con il comparto della pesca; si proseguirà venerdì 28 febbraio alle 17 con il settore del commercio e ristorazione e si terminerà lunedì 16 marzo alle 17 incontrando il mondo della nautica da diporto.