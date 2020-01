Recco: concorso intitolato a Emilio Razeto, ultimi giorni per partecipare

Dalla Pro Loco Recco riceviamo e pubblichiamo

Ultimi giorni per poter partecipare al concorso fotografico Cartoline da Recco intitolato al ricordo del fotografo storico Emilio Razeto.

Il titolo della terza edizione del concorso fotografico Cartolina da Recco: Recco dal mare.

L’associazione culturale Le arcate unitamente all’Associazione Turistica Pro Loco Recco, con il patrocinio del Comune di Recco, promuovono e

organizzano il Concorso fotografico “Cartolina da Recco: Recco dal mare” con il quale si intende veicolare, attraverso i social network, la riscoperta di scorci suggestivi di Recco.

Scopo del concorso è riscoprire e valorizzare gli scorci di Recco che si possono cogliere dal mare.

Il concorso prevede due categorie diverse di premiazione: 1) votazione tramite preferenze su Instagram; 2) votazione della giuria tecnica, che assegnerà il Premio intitolato al fotografo Emilio Razeto. L’iscrizione al concorso è aperta a tutti ed è gratuita. Possono partecipare tutti i fotografi professionisti e dilettanti (con eccezione degli organizzatori e dei loro familiari) che abbiano compiuto diciotto anni entro il 31 agosto 2019.Le iscrizioni saranno aperte a partire dal 12 settembre 2019 e termineranno il 31 gennaio 2020. Le foto condivise su Instagram potranno ricevere ‘like’ fino al 1° marzo 2020.

La partecipazione prevede l’invio della/delle foto tramite e-mail all’indirizzo stampa@prolocorecco.it. Successivamente si dovrà condividere l’immagine su Instagram utilizzando l’hashtag #cartolinadarecco e taggando gli organizzatori @associazione_learcate e @pro_loco_recco. Sono ammesse fotografie in bianco/nero e a colori ricavate sia da negativi o diapositive fotografiche sia da immagini digitali. Non potranno avere cornici, loghi, firme o scritte e non potranno essere elaborate: saranno ammessi solo interventi di post-produzione relativi a livelli di luminosità, contrasto, bilanciamento del colore. Sono ammesse foto in HDR, che non alterino in modo sostanziale l’immagine.

Dal mare potrete cogliere:

– scogliere modellate dai venti e dal mare;

– piccole baie nascoste

– calette incastonate nella vegetazione mediterranea;

– ville e giardini a precipizio sul mare;

– scorci panoramici.

Questi luoghi sopracitati devono trovarsi all’interno dell’area comunale di Recco.

Regolamento e modulo iscrizione su www.prolocorecco.it