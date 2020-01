Recco: Albo dei volontari, da domani è possibile iscriversi

Dallo staff del sindaco Carlo Gandolfo riceviamo e pubblichiamo

Da domani sul sito istituzionale del Comune di Recco è possibile scaricare il modulo per chiedere l’inserimento nell’Albo dei volontari civici. Le domande di iscrizione verranno esaminate dall’ufficio dei Servizi Sociali che provvederà, secondo i casi, e dietro parere della Giunta, a disporre l’inserimento nell’Albo, in caso di diniego questo verrà motivato oppure sarà richiesta ulteriore documentazione. Il volontariato civico può riguardare tutte le attività di pubblico interesse di competenza dell’Amministrazione comunale ed in particolare potrà essere svolto in ambito sociale, civile ed ambientale, amministrativo e culturale, economico. Tutti potranno mettersi a disposizione della collettività, portando le loro capacità e professionalità nell’ambito di un sistema coordinato e organizzato.

“Non sarà necessario iscriversi a un’associazione – spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai servizi sociali Francesca Aprile – ma i cittadini potranno chiedere l’inserimento in quest’albo ed essere chiamati. Verrà poi valutata l’esigenza del servizio da svolgere e le caratteristiche del volontariato offerto. Nel corso del tempo avremo un gruppo di volontari che lavorerà per il bene della comunità”.