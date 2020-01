RASSEGNA STAMPA. Sestri più sicura col traffico lento

Oggi, lunedì 20 gennaio, auguri a Sebastiano. Mercati settimanali: Recco; Riva Trigoso. Santi patroni, per chi soffre di piaghe: San Tremoro (7 novembre). Parole: ebbene (denota risoluzione, anche conclusione o concessione; in espressioni interrogative sollecita spiegazioni).

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Sestri Levante: traffico più lento, maggior sicurezza.

Sestri Levante: piscina, via all’open day. Sestri Levante: asfaltatura in via Nazionale. Sestri Levante: cinghiale contro cacciatore. Lavagna: tre minorenni ubriachi. Chiavari: scolmatore, Giardini e Chella i “pionieri”. Chiavari: voucher per il commercio. Chiavari: i tagli del bilancio metropolitano. Chiavari: il Comune a caccia di fondi, chiesti 76.000 euro al ministero. Chiavari: folla alla Fiera di Sant’Antonio.

Rapallo: le regole per la fiera di San Sebastiano.

====

Val d’Aveto imbiancata.