Rapallo: “Sabato sarò a Recco come semplice cittadino”

Da Gianluca Cecconi riceviamo e pubblichiamo

Partecipazione alla Manifestazione delle “Sardine del Tigullio” di sabato 26 gennaio a Recco.

Sabato prossimo nel pomeriggio parteciperò alla Manifestazione organizzata dalle sardine del Tigullio a Recco, contro la chiusura del Centro di Accoglienza; lo farò non come segretario del circolo PD di Rapallo ma come semplice cittadino che condivide i valori di Solidarietà e Accoglienza espressione per altro della nostra Costituzione.

Ma naturalmente penso anche che chi fa politica ha il compito di ascoltare e capire quello che le persone chiedono.

Sarò presente perché il popolo delle Sardine merita ascolto.

Non sono loro che devono darci un “programma politico”, questo lo deve fare la politica!

Alle sardine va dato il merito di avere risvegliato in migliaia di donne e uomini il senso civico.

Spero che questo avvenga anche nel nostro Tigullio.

Invito quindi Tutte e Tutti a partecipare a questa iniziativa.