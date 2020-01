Rapallo: “Nel 2020, lotta a chi telefona alla guida” (2)

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Rapallo ha celebrato questa mattina la ricorrenza di San Sebastiano, patrono della Polizia Municipale. La cerimonia ha avuto inizio con la Messa nell’Oratorio dei Bianchi: presenti gli agenti di polizia municipale in uniforme, tanti dei loro ex colleghi oggi in pensione, rappresentanti dell’amministrazione comunale, delle forze dell’ordine e delle pubbliche assistenze cittadine.

Al termine della funzione religiosa, i partecipanti si sono trasferiti nella nella sala consiliare del municipio per la lettura della relazione dell’attività svolta dal Comando di Polizia Municipale nel 2019.

Per la civica amministrazione erano presenti il sindaco Carlo Bagnasco, il vicesindaco Pier Giorgio Brigati, il presidente del consiglio comunale Mentore Campodonico, il segretario generale Mario Vittorio Canessa, l’assessore alla Polizia Municipale Franco Parodi.

In apertura alla cerimonia, il sindaco Carlo Bagnasco ha consegnato agli agenti di Polizia Municipale un encomio per l’impegno profuso, l’attaccamento al servizio, la capacità professionale mostrate nel 2018, durante e dopo la terribile mareggiata di fine ottobre.

“So che fate tanto e ci riteniamo soddisfatti, ma io sono esigente e chiedo sempre di più – ha sottolineato il primo cittadino, rivolto agli agenti – La città è molto complessa soprattutto dal punto di vista della viabilità e la vostra presenza sul territorio è fondamentale”.

Il sindaco ha poi annunciato l’imminente arrivo dell’ “ufficio mobile” che Rapallo, in quanto sede del Com (Centro Operativo Misto) avrà in dotazione per effettuare attività ordinaria e straordinaria. Il mezzo, al momento in allestimento a Parma, diventerà una vera e propria “centrale mobile” e verrà dotato di diverse funzionalità.

L’assessore Franco Parodi, nel suo intervento, non ha nascosto l’emozione: “Vedo in sala agenti di ieri e di oggi, un grande team che ha sempre lavorato con impegno e a cui chiediamo un ulteriore salto di qualità – sottolinea – Quando un cittadino o un turista è in difficoltà, come primo riferimento sul territorio cerca la divisa degli agenti della municipale: ognuno di noi ha l’onore di essere al servizio di Rapallo e deve chiedersi cosa può fare di più per rispondere a queste esigenze”.

Per Fabio Lanata, comandante del Corpo di Polizia Municipale di Rapallo dall’ottobre 2019, è necessario un cambio di mentalità rispetto al passato. “Occorre ragionare non solo pensando al mero adempimento di quanto previsto, ma al raggiungimento dell’obiettivo, che per noi è sempre soddisfare le richieste del cittadino – sottolinea Lanata – Rapallo è una città complessa, per raggiungere il risultato bisogna mettere qualcosa in più nel servizio quotidiano”.

In relazione ai dati dell’attività svolta nel 2019, il comandante della polizia municipale rapallese ha sottolineato come, nel 2020, l’impegno si concentrerà in modo particolare sulla prevenzione e la diminuzione dei sinistri stradali con particolare attenzione alla riduzione della distrazione e dell’uso del cellulare alla guida. E ancora, la sicurezza urbana per garantire maggiore vivibilità e convivenza civile tra le persone. E’ inoltre in corso uno studio da parte dell’Università di Genova-Ingegneria per analizzare i flussi e, in base ai dati, redigere un piano del traffico che migliori e renda più fluida la viabilità cittadina.

2019

INFORTUNISTICA STRADALE

Incidenti rilevati 324

Incidenti mortale 0

Incidenti con feriti 133

N° incidenti con prognosi superiore ai 40 gg 4

ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Atti di Polizia Giudiziaria 131

Sequestri penali 4

Notifiche giudiziarie 91

ATTIVITA’ SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA

Sequestri amm.vi veicoli 48

Sequestri amministrativi x Leggi Regionali 34

Sequestri normative nazionale 2

Verbali contestati per violazioni al CdS 9414

Veicoli Rimossi 539

Servizi per pulizia strade 124

Autotrasporto veicoli controllati 159

Autotrasporto Verbali contestati 87

SICUREZZA URBANA

Ordini di allontanamento 13

Pratiche con immagini (videosorveglianza) richieste da terzi 54

Installazione portali OCR videosorveglianza 7

Progetti di finanziamento da parte di privati apparati

videosorveglianza 2

Segnalazioni Agenzia Entrate G.di F./ Ispettorato del Lavoro 2

Interventi di contenimento della fauna selvatica 105

Interventi ASO e TSO 7

Ordinanze in materia di sicurezza urbana 15

Veicoli abbandonati rimossi e rottamati (T.U. Ambiente) 4

POLIZIA AMMINISTRATIVA

Autorizzazioni rilasciate TOSAP/COSAP (occupazione suolo) 533

Esposti evasi 167

Autorizzazioni in deroga al rumore 32

Sequestri/confische amministrative per vendita abusiva di articoli

merceologici vari 741

Cause Giudice di Pace 25

Atti relativi ad attività stragiudiziaria atti 85

Iscrizione a Ruolo soggetti inadempienti 1216

Nuove iscrizioni anagrafiche 999

Variazioni indirizzo 968

Accertamenti anagrafici vari 1150

Assegnazione numeri civici 46

TOTALE pratiche anagrafiche 3163

Notifiche atti 886

Accertamenti TARSU 108

COMMERCIO

Rilascio titoli autorizzativi in materia di commercio 45

Verbali in materia di commercio 25

Controlli in materia di commercio 148

Pratiche relativa al commercio ambulante 44

Controlli per ottemperanza obbligo scolastico 15

Controlli per l’Agenzia delle entrate 12

EDILIZIA

Sopralluoghi e verifiche 22

Pareri rilasciati in materia edilizia 20

CIRCOLAZIONE STRADALE

Nulla osta trasporti eccezionali 78

Ordinanze di viabilità 148

Segnaletica verticale installata (paline) 230

Segnaletica orizzontale tracciata 35.000 metri lineari

PROTEZIONE CIVILE

Ore di monitoraggio territorio per allerte al di fuori dell’orario

istituzionale 814

Unità di personale impiegato nel monitoraggio per allerte fuori

orario istituzionale 138

Numero pattuglie impiegate per allerte fuori orario istituzionale 65

Integrazione del piano di PC con protocolli operativi 4

Nr. di ordinanze in materia di PC 13

Procedure concorsuali

Concorso per 2 agenti a tempo indeterminato 1

Gare

Affidamento servizio rimozioni 1

Affidamento ampliamento apparati di videosorveglianza località

Montepegli / S. Quirico 1

Finanziamenti ottenuti

Bando Ministero dell’Interno Spiagge sicure 1

Bando Regione Liguria in materia di sicurezza integrata 1