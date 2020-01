Rapallo: “Mario Canessa, dedichiamogli una via” (2)

Un’edizione speciale del periodico “I Rapallin”, nella ricorrenza del Giorno della Memoria, è dedicata a Mario Canessa nato il 26 dicembre del 2017 e morto a Livorno il 7 luglio 2014. Canessa, il cui nome è immortalato nel Giardino dei Giusti tra le Nazioni a Gerusalemme, ha salvato a proprio rischio decine di ebrei accompagnandoli alla frontiera svizzera, nonostante, come poliziotto, avesse l’incarico di arrestarli.

Canessa ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Rapallo e il “Rapallino d’oro”. L’Associazione “Liguri Antighi” fa bene a ricordarlo perché in realtà in pochi conoscono la figura di questo “Giusto” che ha ricevuto decine di attestati e riconoscimenti, ma che a Rapallo non tutti ricordano. Levante News proprio per questo, a novembre, aveva pubblicato un articolo provocatorio chiedendo chi lo ricordava.

Sarebbe giusto dedicargli una via, una piazza, ma importante. E’ vero che una regola per intitolare una strada dice di attendere dieci anni dal decesso; ma la Prefettura concede deroghe. Se non sbagliamo è accaduto anche per intitolare un vicolo a Fabrizio De André.