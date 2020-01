Rapallo: i ‘Liguri Antighi’ rendono omaggio a Mario Canessa

Da Lidia Canessa per l’Associazione Liguri Antighi riceviamo e pubblichiamo

In prossimità dei Giorni della Memoria, l’ Associazione Liguri Antighi ha fatto stampare un’edizione straordinaria del periodico “I Rapallin”;

questo per rendere omaggio e ricordare il Giusto tra le Nazioni, Dott. Mario Canessa, già nostro Socio Fondatore e Presidente Onorario.

Nel periodico, si può leggere un Suo articolo inerente la bandiera tricolore ed alcune foto che lo ritraggono, in particolare, durante il conferimento del Rapallino d’ Oro e la cerimonia della cittadinanza onoraria di Rapallo.